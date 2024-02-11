Международный день женщин и девочек в науке отмечают в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook напомнила казахстанцам о том, что 11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Дата была учреждена Генеральной Ассамблей ООН, и в этом году отмечается странами уже в девятый раз, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра этот день служит напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом развитии.

В Казахстане есть этому яркие подтверждения. На днях ученый-биолог Кунсулу Закарья вошла в мировой рейтинг женщин, внесших наибольший вклад в развитие вакцинации. Под ее руководством группа ученых в 2020 году разработала казахстанскую вакцину "QazVac".

Мы также знаем имена выдающихся женщин-ученых, таких, как первая женщина-президент в истории Академии наук Казахстана - доктор биологических наук Нагима Айтхожина. Значимый вклад в развитие науки внесла Патшайым Тажибаева, которая была первой женщиной-доктором геологических наук во всей Центральной Азии", — написала Аида Балаева.

Она отметила, что сегодня казахстанская наука выходит на новый этап.

"Мы видим, какое высокое место наука занимает в повестке главы государства. Результатом проводимой работы стало формирование новой плеяды ученых, которые демонстрируют важные результаты. Сегодня доля женщин-ученых, принимающих участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет около 54%, а это более 10 тысяч человек. Однако, многие их имена и достижения остаются не известными широкой аудитории. Хочу призвать представителей широкой общественности поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения", — отметила глава Минкультуры.

Она призвала казахстанцев в соцсетях написать об ученых-женщинах прошлого и настоящего, которые вносят вклад в развитие отечественной науки. При этом в публикациях просит использовать хэштеги #ҒылымдағыҚазақҚыздары и #QazaqWomenInScience.