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Международные наблюдатели поздравили казахстанцев с успешными политическими реформами
Чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина в Казахстане, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, Монтасыр Абузеид участвует на внеочередных президентских выборах в качестве международного наблюдателя. Он рассказал о сотрудничестве между иностранными и местными наблюдателями, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы с утра посетили очень много участков и наблюдали организацию на высшем уровне. Не заметили никаких нарушений. Люди голосуют с хорошим настроением, добровольно, без никакого давления. Мы не получили никаких жалоб от местных наблюдателей. Я уже в четвёртый раз принимаю участие в качестве международного наблюдателя в Казахстане – на президентских выборах, парламентских выборах, референдуме. Хочу поздравить народ Казахстана с успешными экономическими и политическими реформами, которые сейчас проводятся в стране. Желаю мира, стабильности и процветания", - сказал М. Абузеид.
Дипломат также высказался о доверии к наблюдателям.
"Местные наблюдатели представляют 6 кандидатов. Каждый защищает права своего кандидата. Мы доверяем местным наблюдателям. Мы не можем везде быть одновременно. Есть сотрудничество между международными и местными наблюдателями. Когда мы приезжаем на участки, мы разговариваем с местными наблюдателями", - сказал он.
Фото Даниры Искаковой.
Тиберио Грациани, председатель международного института глобального анализа "Vision & Global Trends" (Италия) также присутсвует на выборах. Он сравнил процесс голосования в Казахстане с Италией.
"Казахстан - очень молодая республика. С исторической точки зрения, строительство нового государства требует предприятия ряда шагов. Первый шаг - это политические институты, у которых была централизованная власть. В первые 20 лет в этом молодом государстве необходимо было много чего сделать. Мы проводили экономический анализ и наблюдали экономический рост. Это привело к изменениям в обществе. Сейчас важно обеспечивать высокий уровень демократии, необходимы мотивированные граждане. Сейчас наступил исторический момент. Я в прошлый раз принимал участие в выборах в 2019 году в качестве наблюдателя здесь в Астане. Сегодня я побывал в шести избирательных участках. Я был удивлен тому факту, что избиратели отправлялись на голосование рано. В Италии у нас было не так. Никаких нарушений я не увидел, всё проходило нормально. Я поговорил с местными наблюдателями и представителями студенческого общества Казахстана", - рассказал он.
Доменико Пальмиери, генеральный секретарь Итальянского института по вопросам Азии впервые в Казахстане.
"Я в первый раз в Казахстане, это мой первый опыт наблюдателя здесь. Когда ваше посольство в Риме пригласило меня быть наблюдателем, я был очень рад. Потому что я слышал много о Казахстане. Сегодня утром мы посетили около 10 участков. Я был очень рад видеть счастливых людей в хорошем настроении", - отметил он.
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