Междугородние перевозки на машинах inDrive и Яндекс хотят ограничить в Казахстане

В Казахстане планируют обеспечить безопасность граждан на трассах за счёт ужесточения контроля за водителями сервисов inDrive и Яндекс. Об этом на брифинге в Минтранспорта сообщил глава Комитета транспорта Али Алтай, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Несоблюдение скоростного режима и режима труда и отдыха этих водителей. Они за день больше девяти часов не должны работать. Они злоупотребляют этим допуском и в результате теряют бдительность. У нас 35 процентов ДТП именно из-за таких случаев", - сказал Али Алтай.

Он добавил, что такие междугородние перевозки получили большое развитие именно с приходом данных приложений.