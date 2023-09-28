Междугородние перевозки на машинах inDrive и Яндекс хотят ограничить в Казахстане
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В Казахстане планируют обеспечить безопасность граждан на трассах за счёт ужесточения контроля за водителями сервисов inDrive и Яндекс. Об этом на брифинге в Минтранспорта сообщил глава Комитета транспорта Али Алтай, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Несоблюдение скоростного режима и режима труда и отдыха этих водителей. Они за день больше девяти часов не должны работать. Они злоупотребляют этим допуском и в результате теряют бдительность. У нас 35 процентов ДТП именно из-за таких случаев", - сказал Али Алтай.
Он добавил, что такие междугородние перевозки получили большое развитие именно с приходом данных приложений.
"Есть Дорожная карта по борьбе с нелегальными перевозчиками. В том числе и программных приложений inDrive и Яндекс. Мы будем её прорабатывать совместно с МВД. По трассе перевозчиков будем контролировать через среднюю скорость. Из Караганды в Астану они за час не смогут приехать, если будут превышать скорость. Также нелегальные места сбора людей. Людям это удобно, не будем это скрывать, когда их забирают из дома. Но за это будет ответственность. Перевозчики не смогут работать больше восьми часов. Он может быть активным только восемь часов. В другое время он заказы принимать не сможет. Активно с МВД будем проводить анализ по количеству, сколько раз сможет проехать", - резюмировал спикер.
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