Методички по защите осведомителей подготовит французский Антикор для казахстанских коллег
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Казахстан и Франция договорились о проведении совместных антикоррупционных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Сообщается, что казахстанский антикор, Французское антикоррупционное агентство (AFA) и Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) договорились о проведении совместных антикоррупционных проектов.
AFA готова оказывать методологическую помощь в автоматизации процессов и идентификации потенциальных рисковых лиц в сфере государственных закупок, а также в процедурах работы call центров при сообщении о фактах о коррупции, включая защиты осведомителей.
Кроме того, оба французских ведомства согласились помочь в разработке нормативно-регулирующих документов, принятие которых будет соответствовать стандартам ОЭСР: ответственность юридических лиц за коррупцию и конфискация имущества необъяснимого происхождения.
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