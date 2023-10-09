Методички по защите осведомителей подготовит французский Антикор для казахстанских коллег

Казахстан и Франция договорились о проведении совместных антикоррупционных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Сообщается, что казахстанский антикор, Французское антикоррупционное агентство (AFA) и Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) договорились о проведении совместных антикоррупционных проектов.

AFA готова оказывать методологическую помощь в автоматизации процессов и идентификации потенциальных рисковых лиц в сфере государственных закупок, а также в процедурах работы call центров при сообщении о фактах о коррупции, включая защиты осведомителей.

Кроме того, оба французских ведомства согласились помочь в разработке нормативно-регулирующих документов, принятие которых будет соответствовать стандартам ОЭСР: ответственность юридических лиц за коррупцию и конфискация имущества необъяснимого происхождения.