Местные кадры: как Казахстан завоевал четвёртое золото Азиады

Казахстанцы долго ждали четвертую медаль 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Болельщики верили, что победа будет в гребле на байдарках и каноэ. И ожидания оправдались, правда, победа далась нелегко, передаёт BaigeNews.kz с места событий.

Гребной канал в районе Фуян находится далеко от центра города. Красивейшие пейзажи, спокойное течение воды – условия идеальные для гребли на байдарках и каноэ.

Казахстанцы пробились в финалы во всех шести дисциплинах, в которых в 2 октября разыгрывались медали.

И в 5 из 6 наши соотечественники завоевали награды. На счету казахстанцев - 2 серебра, 2 бронзы и 1 золото. Победной для нашей команды стала дистанция 500 метров на каноэ-двойке. Казахстанцы Тимур Хайдаров Сергей Емельянов преодолели ее быстрее соперников за 1 минуту и 49, 010 секунд. Позади остались команды из Японии и Ирана.

Местные болельщики до отказа заполнили трибуны и горячо поддерживали спортсменов, громко аплодировали победе Казахстанцев. Также поддержать сборную пришли члены штаба сборной Казахстана.

После финиша уставшие, но счастливые, Тимур и Сергей признались, что рады победе и заявили, что это не последнее золото этой Азиады в гребле - 3 октября ожидаются соревнования ещё в ряде дисциплин.

“Мы хорошо проехали квалификацию, и сказали себе - давай повторим это в финале. И вот, у нас получилось, сделали свою работу. В итоге уверенно для себя прошли дистанцию и выиграли”, - сказал Сергей Емельянов.

Десять лет назад казахстанские спортсмены в гребле на байдарках и каноэ с Азиатских игр по пять золотых наград. На нынешней Азиаде пока только одно золото из пяти возможных. Емельянов объясняет, что гребля не стоит на месте в Азии, сегодня азиатские сборные начали догонять Казахстан, потому что начали заниматься у европейских специалистов и более-мене начали уделять внимание этому виду спорта.

“В Азии есть призёры Олимпиады, все здесь. Поэтому можно сказать, если ты здесь на Азиаде выигрываешь, то уже на мировой арене ты будешь в Пятёрке на Чемпионате мира. Гребля в Азии растёт очень сильно стремительно. Из-за этого могут быть результаты не такие высокие у нас, но мы стараемся не сдавать позиции”, - сказал Емельянов.

Сборную Казахстана тренерует старший брат Сергея, он 5 лет назад завершил спортивную карьеру.

“В 2014 году он с ещё одним нашим братом золото взяли на Азиаде, а последние 5 лет работает непосредственно со мной. Тимур Хайдаров присоединился год назад, мы объединили новую двойку на 500 метров с ним. Выставили, потому что я всегда с братом Тимофеем выступал, у нас олимпийская дистанция тысяча метров была, и мы расположены были на тысячу, а сейчас Олимпийская дистанция - это 500 метров. И вот с Тимуром доказали сегодня, что среди Азии мы сейчас сильнейшие”- пояснил Емельянов.

Лицензию на Олимпиаду в Париж можно будет получить в Токио на чемпионате Азии.

А тренируются в основном в Турции, Ташкенте, а также на Родине в Шымкенте и Алматы.

А как настраивают друг друга перед стартами?

“Ну особо такого нет. Мы просто с Тимуром договорились. Он скажет, я стараюсь это выполнить. Я его попрошу о чём-то, он старается это сделать. Пререканий нет, он уже профессионал. Я тоже. Мы подготавливаемся, сами находим общее что-то, договоримся, как по дистанции пойдем”, - отметил Емельянов.

Атлетам нравится погода в Ханчжоу.

“Только встречный ветер, если, на время влияет. А так нет, все нормально”,- прояснил Тимур Хайдаров.

На церемонии награждения после вручения медалей по традиции прозвучал гимн страны-победительницы, и особенно приятно, что благодаря усилиям атлетов и тренеров это был гимн Казахстана.