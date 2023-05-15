"Места разобрали за 40 минут" — депутат раскритиковала распределение в спортивные кружки Алматы

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Депутат мажилиса Екатерина Смышляева раскритиковала программу подушевого финансирования детского спорта в Алматы. В своём депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову, она указала на недостатки того, как распределяются места, передаёт BaigeNews.kz.

"До сих пор не найден адекватный механизм реализации этой возможности (обеспечение доступа детей к услугам дополнительного образования). Ещё не отгремели скандалы с ArtSport, а новые цифровые инструменты уже удивляют. Так, распределение мест среди родителей происходит "на скорость". Места в очереди на портале Алматы закончились за 40 с небольшим минут. На самом деле, такой якобы "справедливый" и современный подход используется правительством очень часто и в разных областях. Особенно когда чего-то не хватает на всех”, — сказала Смышляева на заседании мажилиса.

Депутат указала на ряд проблем. Так, например, по её словам, это: недооценка реальной потребности детей, неравномерное распределение объёма заказов по регионам и внутри них, отсутствие каких-либо критерии отбора, очерёдности, ограничений в занятиях.

"Таким образом, попытки цифровизации, наложенные на дефектные бизнес-процессы, не решают проблему нехватки мест, машин или денег. А вместо прозрачности и доступности провоцируют недоверие, несправедливость и разочарование”, — считает депутат.

В связи с этим депутат предлагает:

пересмотреть процесс оказания услуг дополнительного образования, с установлением одного ответственного государственного органа;

установить единообразный подход: подушевое финансирование с едиными тарифами должно работать для всех организаций образования независимо от формы собственности;

создать единую электронную очередь на базе информационной системы учёта контингента министерства просвещения;

установить критерии очерёдности распределения мест для отдельных категорий детей;

предусмотреть механизм рандомного отбора, но при обязательной регистрации всех заявок;

обеспечить равный доступ детей к получению услуг дополнительного образования.

Депутат отметила, что фракция Amanat готова обеспечить законодательное сопровождение этой работы.