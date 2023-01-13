Места для крещенских купаний определили в Астане

Крещение Господне будут праздновать 18-19 января во всех православных храмах Астаны. В акимате столицы сообщили, где оборудуют проруби для массовых купаний, передаёт BaigeNews.kz.

"Специально отведённые места появятся на правом берегу реки Есиль, в районе Дворца школьников имени Утемисова, ЖК "Гранд Алатау" и нa левом берегу в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра и гостиницы RegisAstana). Места для купаний будут доступны с 19:30 18 января (после освящения воды) до 2:00 19 января. Массовые купания продолжатся с 8:00 19 января до 2:00 20 января", - уточнили в акимате.

Обеспечивать безопасность жителей будут сотрудники водно-спасательной службы ДЧС и ДП Астаны. Также в местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

В администрации напомнили о правилах безопасности в отведённых для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше трёх человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться. После обряда следует растереть себя полотенцем, надеть тёплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам.