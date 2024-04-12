Месси возглавил рейтинг высокооплачиваемых игроков в США
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Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси возглавил топ-10 футболистов, выступающих в Северной и Южной Америке, по уровню зарплаты, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
По информации газеты O Tempo, шесть игроков из первой десятки выступают в MLS. В топ-5 вошел бывший форвард "Зенита" Себастьян Дриусси.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси ("Интер Майами", MLS) — $20,4 млн в год.
2. Лоренцо Инсинье ("Торонто", MLS) — $15,4 млн.
3. Шердан Шакири ("Чикаго Файр", MLS) — $8,1 млн.
4. Федерико Бернардески ("Торонто", MLS) — $6,3 млн.
5. Себастьян Дриусси ("Остин", MLS) — $6 млн.
6. Дуду ("Палмейрас", Бразилия) — $5,4 млн.
7. Эктор Эррера ("Хьюстон Динамо", MLS) — $5,2 млн.
8. Серхио Каналес ("Монтеррей", Мексика) — $5 млн.
9. Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес", Мексика) — $4,6 млн.
10. Рафаэль Борре ("Интернасьонал", Бразилия) — $4,6 млн.
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