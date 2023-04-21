Меры по развитию ГМК и газовой отрасли рассмотрели в правительстве

Фото: t.me/KZgovernment

На совещании обсуждены вопросы разработки новых газовых и газоконденсатных месторождений, меры по обеспечению производственных предприятий топливом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Также были обсуждены вопросы развития железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья.

Кроме того, на совещании подробно обсужден вопрос обеспечения граждан углем в зимний период.

Премьер-министр обозначил необходимость проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива с применением цифровых решений по опыту прошедшего отопительного сезона. Такой подход обеспечит порядок в торговле, равномерное распределение угля среди потребителей и позволит исключить условия для необоснованного повышения цен в пиковые периоды.

В совещании приняли участие руководители центральных госорганов, нацкомпаний "Қазақстан темір жолы" и QazaqGaz, а также компании ERG.