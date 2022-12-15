"Меняли портрет Ленина на Абая" - актёр Адил Ахметов о Дне независимости 1991 года

Фото: Instagram

Актёр театра и кино Адил Ахметов поделился воспоминаниями о том, как проходил День независимости в 1991 году, передаёт BaigeNews.kz.

Тогда ему было всего семь лет, он учился в первом классе, но в памяти всё ещё свежа картинка исторической даты.

"Я учился в школе в Калкамане в городе Алматы. До сих пор помню, как наша молодая учительница 16 декабря сняла со стены портрет В. И. Ленина и вместо него повесила портрет Абая. Потом она нам рассказала, что это был за день, и в целом о понятии независимости", - поделился А. Ахметов.

По словам актёра, в его семье о независимости знают не понаслышке, ведь его родители были участниками декабрьских событий 1986 года в Алматы.

"Люди уже тогда стремились к независимости. Первой на площадь вышла творческая интеллигенция. Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Жургенова рисовали лозунги на простынях и плакатах и вышли с ними на площадь, затем очень быстро подтянулись актёры, а потом и вся молодёжь. Старшее поколение много рассказывало о тех событиях, для них это было тяжёлое время".

Фото e-history.kz

Отмечать этот праздник в семье А. Ахметова как-то по-особенному не принято, но ежегодно 16 декабря актёр чтит память героев, таких как Кайрат Рыскулбеков и Ляззат Асанова.