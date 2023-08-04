Менял сведения о земельных участках: КНБ задержал сотрудника "Правительства для граждан"

В отношении подозреваемого лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

27 июля 2023 года ДКНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержан один из руководителей местного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

Задержанный подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений.

ДКНБ проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК (неправомерное уничтожение или модификация информации).

В отношении подозреваемого лица судом города Кокшетау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.