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  • Менеджер банка на деньги клиентки купил себе кроссовки в Кокшетау
polisia.kz Сегодня, 19:59
103
Фото: polisia.kz

Менеджер банка на деньги клиентки купил себе кроссовки в Кокшетау

Менеджер банка в Кокшетау привязал карту клиентки к своему телефону и приобрел на чужие деньги себе кроссовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

19-летняя девушка заметила, что с её счёта в банке пропали деньги и обратилась с заявлением в полицию.

Оперативники выяснили, что за день до инцидента горожанка приходила в банк, чтобы перевыпустить потерянную карту.

"Предприимчивый менеджер, осуществив ряд специальных операций и незаконно использовав информационную систему банка, привязал карту клиентки к своему мобильному приложению, а после как ни в чем не бывало отдал ей новую карту. В тот же день, выйдя с работы, 26-летний мужчина, направился в один из местных магазинов, где приобрел себе кроссовки за 49 тысяч тенге, расплатившись за них денежными средствами потерпевшей", - сообщили в полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по части 2 статьи 188 УК РК "Кража".

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#банк #криминал #кража #Кокшетау #карта
Сегодня, 19:59
103
Журналист

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