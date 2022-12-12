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"Мелочей не бывает": в Алматы едут эксперты по реабилитации
С 12 по 22 декабря в Алматы соберутся знаменитые специалисты в области спортивной медицины, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Центр спортивной медицины и реабилитации на базе Казахской академии спорта и туризма проводит курсы с участием экспертов из Индии, Ирана, России, Беларуси и Казахстана, которые представят уникальные практики и методики, применяемые в жизни представителей разных видов спорта, расскажут о видах реабилитации и профилактике травм в современном спорте.
"В спорте, как и в любой сфере нашей жизни необходимо учитывать множество мелочей. А если брать в расчет медицинское обеспечение, то это уже одна из важных и фундаментальных составляющих, без которых невозможно представить взаимодополняющий цикл подготовки спортсменов к соревнованиям, их тренировочный процесс, период восстановления, диагностику, профилактику, лечения травм, посттравматическую реабилитацию. И в этом сопровождении спортивных мероприятий могут появляться дополнительные подводные камни, встречу с которыми могут предусмотреть специалисты спортивной медицины", - отметил председатель Комитета физкультуры и спорта МКС РК Самат Ергалиев.
Становление спорта Казахстана подразумевает развитие всех институтов, входящих в инфраструктуру и систему поддержки атлетов в стране. И важность получения дополнительных современных знаний, воспринимается спортивными эскулапами как вызовы времени, а поиски ответов на появляющиеся вопросы - как способ поддержать реноме отечественных специалистов.
"Для увеличения собственной продуктивности, необходимо постоянное повышение квалификации и сотрудничество со всеми компетентными организациями, ведущих изыскания и разработки в данной отрасли. Этому способствуют совместные мероприятия, на одно из которых мы приглашаем коллег", - сказал директор РГКП "Центр спортивной медицины" Азамат Нурматов.
Курс планируется как диалоговая площадка, с демонстрацией практических навыков, направленная на предоставление передовых научных знаний и практического опыта в области высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации спортивной травмы. Курс рассчитан на специалистов травматологов, ортопедов, реабилитологов, спортивных врачей, клинических фармакологов, нутрициологов и диетологов, научных сотрудников, тренеров, спортсменов.
В качестве экспертов выступят сертифицированный практик, россиянин Максим Никитин, казахстанский сертифицированный врач международной ассоциации, тренер Меирбек Колбаев, спортивный врач национальных сборных команд Ирана Рамин Амирсасан, врач-клинический фармаколог Белорусского республиканского научно-практического центра Евгений Акимов, магистр ортопедии из Индии, директор и заведующий отделением ортопедии, эндопротезирования суставов и хирургии позвоночника доктор Аашиш Чаудхри.
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