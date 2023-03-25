Мефедрон продавали в одном из ночных клубов Астаны

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В столице задержан подозреваемый в сбыте мефедрона. По версии следствия, молодой человек работал в увеселительном заведении, где у него были постоянные покупатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

22-летний житель столицы задержан.

"В ходе личного обыска у него в носках обнаружено наркотическое вещество мефедрон в особо крупном размере. Подозреваемый водворён в ИВС ДП Астаны. По данному факту проводится досудебное расследование", — прокомментировали в полиции.

В ведомстве уточнили, что ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.