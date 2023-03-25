- Мефедрон продавали в одном из ночных клубов Астаны 12:11 64
- ЕБРР вложил деньги в КТЖ. На что их потратят 11:49 105
- Марат Башимов прокомментировал фейк о новом составе Правительства 11:14 308
- Спасатели эвакуировали 28 человек из снежного заноса в Карагандинской области 10:45 289
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова выросла в разы 10:17 238
- Заключённые устроили бой подушками в Петропавловске 09:55 235
- Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе 09:12 346
- Непобеждённый казахстанец прошел взвешивание перед боем в Мексике 08:48 383
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в 11 городах Казахстана 08:17 311
- Казахстанцы устроили давку из-за бесплатного плова 07:51 569
- Маленький ребенок упал в колодец в Кызылординской области 07:29 357
- Непобежденный казахстанский чемпион нокаутом выиграл бой в Англии 06:23 845
- У Марка Цукерберга родилась дочь 05:00 693
- Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шымкенте 04:42 425
- Аварийно-космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Жезказгане 03:36 429
- Мужчина подавился мясом и умер в Акмолинской области 02:23 900
- "Надеюсь, в нашей сборной когда-нибудь будет порядок": чемпионка мира по боксу из Казахстана в слезах записала видеообращение 01:52 712
- Пятилетняя девочка выпала из окна в Шымкенте 00:48 568
- Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау 24.03.2023 453
- Ещё три участка республиканских трасс закрыли в Казахстане 24.03.2023 481
- Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Казахстане 24.03.2023 630
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 24.03.2023 469
- Движение ограничили на трассе в Акмолинской области 24.03.2023 568
- Какие госуслуги оцифруют в этом году в Казахстане, рассказали в правительстве 24.03.2023 481
- Парламентские выборы в Казахстане влияют на потоки энергоносителей из Евразии 24.03.2023 499
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 501
- Отца подозревают в убийстве троих детей в Актау 24.03.2023 560
- Конкуренция идей и плюрализм мнений - политологи об итогах парламентских выборов в Казахстане 24.03.2023 497
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 786
- Казахстан экспортировал продукции машиностроения на 3,8 млрд долларов США 24.03.2023 496
- Итоги выборов депутатов маслихата подвели в Астане 24.03.2023 734
- Двух россиян сняли с рейса в аэропорту Алматы 24.03.2023 793
- Семена раздора: в НАПМК ответили на требование отменить пошлину на вывоз подсолнечника 24.03.2023 3762
- Запрещается оборудовать автомойки в многоквартирных домах - МИИР 24.03.2023 554
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 424
- Убийство ребёнка в Темиртау: задержан подозреваемый 24.03.2023 562
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 806
- Сколько золота скупили казахстанцы, рассказали в Нацбанке 24.03.2023 490
- Курс доллара упал более чем на пять тенге в Казахстане 24.03.2023 510
- Кого разрешат хоронить в Национальном пантеоне 24.03.2023 743
- Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet 24.03.2023 739
- Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию 24.03.2023 581
- ЧС регионального масштаба снова объявили в Риддере 24.03.2023 622
- Грузовой поезд сошёл с рельсов в Алматинской области 24.03.2023 518
- Судью подозревают в получении взятки в Алматинской области 24.03.2023 517
- Экстрадированному из Казахстана майору ФСО вынесли приговор в России 24.03.2023 523
- ТЭЦ Риддера оштрафовали на 11 млн тенге за многочисленные нарушения 24.03.2023 614
- Школьница создала робота, танцующего "Қара жорға" 24.03.2023 620
- В Алматы распродают имущество старейшего телеканала 24.03.2023 686
- Приговор блогеру Махамбету Абжану оставили без изменений 24.03.2023 727
- На ряд должностных лиц "Самрук-Казына" завели дело по факту злоупотребления полномочиями 24.03.2023 1365
- Токаев пообещал оказать поддержку казахстанским шахматистам 24.03.2023 542
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 602
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 6045
- Хлопок угольной пыли произошёл на Риддерской ТЭЦ 24.03.2023 621
- Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура 24.03.2023 623
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 663
- Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана 24.03.2023 679
- Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира 24.03.2023 1114
- Рыбакина выдала триллер на старте нового турнира после триумфа в США 24.03.2023 860
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана 24.03.2023 542
- Назван средний размер пенсии в Казахстане 24.03.2023 667
- Новые правила выгула кошек и собак разработали в Казахстане 24.03.2023 682
- Коронавирусом за сутки заразились 22 казахстанца 24.03.2023 568
- Тайник с боеприпасами найден в Талдыкоргане 24.03.2023 578
- Казахстан подтвердил статус свободной от ящура страны 24.03.2023 755
- Спецоперация МВД: 72 тонны прекурсоров изъяли в Алматы 24.03.2023 691
- Первый саммит механизма Китай—Центральная Азия состоится в мае 24.03.2023 636
- В Атырау начался суд против Kсell 24.03.2023 668
- Население Канады выросло за год на миллион человек 24.03.2023 737
- Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный 24.03.2023 672
- В Узбекистане приготовили 80-метровую шаурму 24.03.2023 821
- 642 сайгачьих рога пытались продать в Уральске 24.03.2023 597
- Массовое строительство жилья началось в Турции после землетрясения 24.03.2023 703
- Массовое отравление школьников в Шымкенте: какие решения принял оперштаб 24.03.2023 725
- Президент Финляндии подписал законы о членстве страны в НАТО 24.03.2023 748
- Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух 23.03.2023 757
- Три казахстанки пробились в финал женского чемпионата мира по боксу в Индии 23.03.2023 1634
- Учёные расшифровали ДНК Бетховена 23.03.2023 577
- На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау 23.03.2023 1459
Сегодня, 12:11
65
65Фото: hoffmanphotos.com
Мефедрон продавали в одном из ночных клубов Астаны
В столице задержан подозреваемый в сбыте мефедрона. По версии следствия, молодой человек работал в увеселительном заведении, где у него были постоянные покупатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
22-летний житель столицы задержан.
"В ходе личного обыска у него в носках обнаружено наркотическое вещество мефедрон в особо крупном размере. Подозреваемый водворён в ИВС ДП Астаны. По данному факту проводится досудебное расследование", — прокомментировали в полиции.
В ведомстве уточнили, что ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 805
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 601
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 6023
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1003
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1141
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1165
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4075
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1099
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1112
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1119
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1103
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5405
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1140
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1224
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1382
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1257
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1247
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1316
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7809
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1973
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3707
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3000
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8278
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1581
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1604
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1462
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4936
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1443
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6848
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3707
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2074
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18924
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4354
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3515
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2422
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3361
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21087
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3037
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2454
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2219
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2434
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6495
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11293
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2789
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4200
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3133
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15820
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4035
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2876
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2459
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5507
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2860
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4446
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4956
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6326
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12238
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2913
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3823
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38182
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3040
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3219
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3838
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 3058
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6238
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4112
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3737
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7382
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4183
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3346
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3576
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14419
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3510
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13490
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16524
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3821
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5626
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2815
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8783
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 18173
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 27146
-
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 500
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 784
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 424
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 662
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 862
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1023
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 849
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1704
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1447
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1246
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1249
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1550
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1504
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1229
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1820
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1406
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1773
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1875
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1730
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1750
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6634
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1893
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1965
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1976
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2330
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1900
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2649
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2285
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2263
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2826
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2493
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2299
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3028
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2928
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2812
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2676
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3464
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3771
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3310
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4230
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3981
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3458
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4038
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4195
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3473
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4551
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4383
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4279
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4843
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3751
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4073
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4194
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4642
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4596
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5161
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4775
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4441
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4097
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4217
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4612
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5078
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5174
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5315
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5135
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7387
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5846
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4982
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5456
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5071
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4625
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4908
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4953
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5130
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5645
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5786
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4657
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6456
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5350
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5687
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5206