Медцентр задолжал сотрудникам зарплату за восемь месяцев в Актау

В Актау прокуроры установили, что медцентр длительное время не исполняет предписание инспекции труда о выплате задолженности по заработной плате своим сотрудникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

"Прокуратурой области приняты принудительные меры по выплате образовавшейся задолженности за восемь месяцев 2023 года 33 работникам на сумму семь миллионов тенге", - сообщили в надзорном органе.

Также в прокуратуре сообщили, что за несвоевременное исполнение исполнительного документа на директора медцентра по части 1 статьи 669 КоАП РК наложен административный штраф в размере 103 500 тенге.