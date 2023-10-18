Медстраховку должны иметь все - Гиният о новых инициативах Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса пояснила предложение по ограничению выдачи водительских прав и разрешений на оружие для незастахованных граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По поводу предложения Минздрава ограничить некоторые госуслуги, связанные со здоровьем - это мировая практика. Во многих странах, в Германии, Норвегии, Великобритании, во всех развитых странах, такие требования: если хотите получить права на вождение, требуется медстраховка. Даже заезжаете в страну, вы все знаете, без медицинской страховки никто не даст", - сказала Ажар Гиният.

Мотивируя предложение Минздрава, министр сообщила, что сегодня в Казахстане более трёх тысяч человек в год погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, и в основном это молодые трудоспособные люди и дети. Половина поступает в тяжелом состоянии в медорганизации.

"Когда люди попали в такую ситуацию, как думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает: "А вы застрахованы?". И здесь не идёт речь об экстренной помощи. Экстренную помощь окажут, но некоторые сложные травматологические операции, а они по системе ОСМС, и медработникам, думаете, приятно спрашивать: "Завтра вы должны идти на операцию, застрахованы вы или нет?", - поинтересовалась она.

Инициативы Минздрава она связала с заботой о здоровье людей.