Медстраховку должны иметь все - Гиният о новых инициативах Минздрава
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Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса пояснила предложение по ограничению выдачи водительских прав и разрешений на оружие для незастахованных граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По поводу предложения Минздрава ограничить некоторые госуслуги, связанные со здоровьем - это мировая практика. Во многих странах, в Германии, Норвегии, Великобритании, во всех развитых странах, такие требования: если хотите получить права на вождение, требуется медстраховка. Даже заезжаете в страну, вы все знаете, без медицинской страховки никто не даст", - сказала Ажар Гиният.
Мотивируя предложение Минздрава, министр сообщила, что сегодня в Казахстане более трёх тысяч человек в год погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, и в основном это молодые трудоспособные люди и дети. Половина поступает в тяжелом состоянии в медорганизации.
"Когда люди попали в такую ситуацию, как думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает: "А вы застрахованы?". И здесь не идёт речь об экстренной помощи. Экстренную помощь окажут, но некоторые сложные травматологические операции, а они по системе ОСМС, и медработникам, думаете, приятно спрашивать: "Завтра вы должны идти на операцию, застрахованы вы или нет?", - поинтересовалась она.
Инициативы Минздрава она связала с заботой о здоровье людей.
"Это наше предложение, это хорошо, что мы это обсуждаем, оно ещё будет обсуждаться. Но мы должны за своё здоровье отвечать. Поэтому по оружию – берут справку. А имеешь ли ты страховку, если что-то случится, вы придете за помощью ведь в медорганизацию. Поэтому медстраховку должны иметь все", - заявила Ажар Гиният.
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