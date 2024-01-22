Медсестра обокрала пациентов и избежала наказания в Павлодаре

Работавшая в доме престарелых женщина, сняла деньги с карт опекаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

24-летнюю павлодарку обвиняли в краже по пункту 4 части 2 статьи 188 УК РК.

С 26 по 28 октября 2023 года медсестра сняла 254 тысячи тенге с платёжных банковских карт двух опекаемых.

Однако женщине удалось избежать наказания. Ещё до суда она вернула деньги потерпевшим, и те обратились с заявлением о прекращении дела в связи с примирением с подсудимой.