Медсестра обокрала пациентов и избежала наказания в Павлодаре
Сегодня, 21:45
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Сегодня, 21:45Сегодня, 21:45
153Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Работавшая в доме престарелых женщина, сняла деньги с карт опекаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
24-летнюю павлодарку обвиняли в краже по пункту 4 части 2 статьи 188 УК РК.
С 26 по 28 октября 2023 года медсестра сняла 254 тысячи тенге с платёжных банковских карт двух опекаемых.
Однако женщине удалось избежать наказания. Ещё до суда она вернула деньги потерпевшим, и те обратились с заявлением о прекращении дела в связи с примирением с подсудимой.
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