Медицинский каннабис узаконили в Украине

Верховная Рада Украины узаконила медицинский каннабис. За законопроект проголосовали на пленарном заседании 21 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mignews.ua.



Он разрешает использование каннабиса в медицине, науке и промышленности, но рекреационное употребление остается преступлением.

Выращивать лекарства могут только лицензированные юридические лица под контролем полиции, каждый куст имеет индивидуальную кодировку.



Пациенты будут получать препараты по электронному рецепту.

Закон вступил в силу через полгода.