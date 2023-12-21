Медицинский каннабис узаконили в Украине
Сегодня, 17:26
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Сегодня, 17:26Сегодня, 17:26
58Фото: pxhere.com
Верховная Рада Украины узаконила медицинский каннабис. За законопроект проголосовали на пленарном заседании 21 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mignews.ua.
Он разрешает использование каннабиса в медицине, науке и промышленности, но рекреационное употребление остается преступлением.
Выращивать лекарства могут только лицензированные юридические лица под контролем полиции, каждый куст имеет индивидуальную кодировку.
Пациенты будут получать препараты по электронному рецепту.
Закон вступил в силу через полгода.
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