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Медицинский каннабис узаконили в Украине

Сегодня, 17:26
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: pxhere.com

Верховная Рада Украины узаконила медицинский каннабис. За законопроект проголосовали на пленарном заседании 21 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mignews.ua.

Он разрешает использование каннабиса в медицине, науке и промышленности, но рекреационное употребление остается преступлением.

Выращивать лекарства могут только лицензированные юридические лица под контролем полиции, каждый куст имеет индивидуальную кодировку. 

Пациенты будут получать препараты по электронному рецепту.

Закон вступил в силу через полгода.

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