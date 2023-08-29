Медиаконкурс ALAMAN объявила Ассоциация национального спорта

Накануне V Всемирных игр кочевников Ассоциация национального спорта объявила медиаконкурс "ALAMAN", передаёт BaigeNews.kz.

Президент ассоциации Исламбек Салжанов, глава Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай и председатель Национальной медиа ассоциации Кемелбек Ойшыбаев провели встречу с медиа-менеджерами и журналистами в Казмедиа Центре, где обсудили итоги работы, проблемы отечественного спорта и планы на будущее.

За год вновь избраны президенты семи из девяти федераций, входящих в Ассоциацию национального спорта, началась и активно ведётся работа по популяризации и развитию национальных видов спорта. Новыми главами федераций являются представители бизнеса из разных сфер. Президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов объяснил это решение так:

"Избранными президентами федераций являются граждане, добившиеся определённых успехов за годы независимости и проявившие себя как неравнодушные к своему народу. Они вкладывают свои знания, опыт и кровно заработанные средства в развитие нашего национального спорта".

Салжанов отметил достижения каждой федерации в составе ассоциации. За прошедший год спортсмены завоевали 39 золотых, 27 серебряных и 29 бронзовых медалей на 12 международных соревнованиях.

Федерация "Аударыспак" провела международный конгресс и создала международную федерацию. Штаб-квартира сформирована в Алматы, а её президентом избран Марат Жуман, президент организации в РК. В игре, которая пройдет в Алматы 9 сентября и организована федерацией "Тогызкумалак", ориентировочно примут участие около 3 000 спортсменов по тогызкумалак. Планируется внести проект в книгу рекордов КИНЭС.

Наряду с достижениями глава ассоциации затронул актуальные вопросы, препятствующие развитию национального спорта. Среди них полное отсутствие в стране центров подготовки специалистов по национальным видам спорта, плачевное состояние инфраструктуры, отсутствие развития конной индустрии. Для устранения этих пробелов в парламент РК внесено предложение об изменениях и дополнениях в законодательный акт по "Сохранению и увеличению голов казахской породы лошадей в спортивных целях", ведётся работа с вузами по подготовке специалистов национального спорта.

Спикер также уделил особое внимание V Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Казахстане в 2024 году.

"Как страна, которая является основоположником кочевого образа жизни, мы должны провести эти важные соревнования на высочайшем уровне. Данный вопрос находится под непосредственным контролем главы государства - Касым-Жомарта Токаева. Игры кочевников увеличивают свой размах из года в год. К примеру, в 2014 году в этом соревновании приняли участие 583 спортсмена из 19 стран. А в Играх 2022 года, прошедших в Турции, 3000 спортсменов из 102 стран. Планируется, что в следующем году на мероприятие, которое пройдёт в нашей стране, приедут три тысячи спортсменов из более чем 100 стран мира и более 15 тысяч иностранных туристов", - сказал Исламбек Салжанов.

Проведение такого рода мероприятия - прекрасная возможность популяризировать нашу культуру и историю, духовность и ремёсла, традиции и национальную идентичность по всему миру.

В завершение речи президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов объявил о проведении с 1 сентября 2023 года медиа-конкурса "ALAMAN", направленного на популяризацию национальных видов спорта. Целью конкурса является профессиональная оценка и определение лучших журналистов, представителей СМИ и авторов в сфере национального спорта.