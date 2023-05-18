Медеплавильный завод построят в Казахстане

Глава государства принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане.

Президент отметил, что реализация таких крупных проектов - это результат успешного партнерства между нашими странами.