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Сегодня, 14:27
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Медеплавильный завод построят в Казахстане
Глава государства принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане.
Президент отметил, что реализация таких крупных проектов - это результат успешного партнерства между нашими странами.
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