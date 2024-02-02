МЧС призывает казахстанцев заранее готовиться к паводкам

В целях безаварийного прохождения паводкового периода в регионах страны начат "Месячник противопаводковых мероприятий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Подразделениями МЧС совместно с акиматами проводятся работы по очистке и вывозу снега, очистке арычно-дренажных систем и водопропускных сооружений, проходят рейды по населенным пунктам, сходы с населением по ознакомлению с правилами действий при паводках.

МЧС настоятельно просит граждан принять активное участие в месячнике. В целях предотвращения паводковых угроз необходимо организовать вывоз снега с дворов, а также не захламлять арычную и дренажную системы.

В рамках программных документов для подготовки к паводковому периоду завершено более 800 противопаводковых мероприятий, включающих в себя защиту паводкоопасных населенных пунктов и жилых домов.

Кроме того, проводятся работы по берегоукреплению, спрямлению, дноуглублению и очистке участков русел рек, обвалованию вокруг населенных пунктов, возведению защитных дамб, очистке водопропускных каналов и сооружений под автомобильными и железными дорогами, вывоз снега. Осуществляется строительство и ремонт гидротехнических сооружений, систем ливневой канализации, арычно-дренажных систем, установка локальных систем оповещения и реконструкция мостов на участках автодорог.

Согласно предварительного прогноза РГП "Казгидромет", паводки могут пройти в бассейнах рек северной, горных рек восточной, юго-восточной и южной частей.

Объемы влагозапасов в бассейнах рек центральной и западной частей Казахстана ниже среднемноголетних значений. В северной части страны выше среднемноголетних значений. Показатели осеннего увлажнения почвы равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений.

В бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).

Снегозапасы в бассейнах горных рек юга и юго-восточной части страны около и ниже среднемноголетних значений, в бассейнах рек восточной части – выше среднемноголетних значений.

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

Процессы снегонакопления в бассейнах рек будут продолжаться в феврале и марте. Основной прогноз на период вегетации для рек горной территории будет составлен в первой декаде апреля 2024 года.