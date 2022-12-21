Мажилисмены просят Генпрокуратуру проверить законность сноса терминала алматинского аэропорта

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Мажилисмены от партии Amanat обратились к генеральному прокурору с просьбой проверить законность выдачи разрешения турецкому холдингу TAV Airports Holding на снос терминала алматинского аэропорта, являющегося памятником архитектуры города, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Константин Авершин сообщил, что проводимая реконструкция старого здания, построенного в 193 году, и проданного турецкому холдингу TAV Airports Holding, вызвала большое возмущение общественности. Признанный памятником архитектуры терминал снесли.

"Изначально, новый владелец взял обязательство по сохранению памятника архитектуры, предложил план переноса здания. Но, видимо, пошёл по пути оптимизации затрат, что привело к банальному сносу здания старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр. То, что делает TAV Airports Holding не перенос, а уничтожение памятника архитектуры. Это все равно, что сжечь портрет Джоконды, предложив вместо неё распечатанную на принтере фотокопию", - отметил в своём запросе к генеральному прокурору Авершин.

Депутат считает, что когда иностранному инвестору безразлично историческое наследие нашей страны и интересна только получаемая прибыль, государство, как уполномоченный институт, должно стоять на страже национальных культурно-исторических интересов.

"Партия Amanat, осознавая свою ответственность перед избирателями, не может оставаться в стороне от уничтожения нашего общего наследия. К сожалению, на сегодняшний день можно констатировать, что памятник архитектуры Алматы 1936 года постройки утерян навсегда. И это, на мой взгляд, если не преступление, то как минимум попустительский подход к своим обязательствам, что в любом случае требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов", - сказал депутат.

В этой связи депутат просить проверить действия TAV Airports Holding на предмет законности сноса здания старого аэропорта; проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры; принять соответствующие меры к лицам, допустившим нарушение закона об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия.