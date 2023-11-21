Мажилисмены посетили колонию Астаны

Колонию Астаны посетили депутаты Мажилиса парламента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Чтобы ознакомиться с условиями отбывания наказания осуждёнными за наркопреступления, депутаты Мажилиса Парламента РК посетили учреждение № 2 Департамента УИС по Астане.

Сотрудники колонии показали мажилисменам карантинное отделение, где содержатся вновь прибывшие осужденные, строительство новых жилых блоков, жилое помещение отрядов.

Затем гостям показали выпускаемую осужденными продукцию - деревянные изделия, обувь, металлоконструкции.

После этого депутаты посетили рабочие места осуждённых, швейный цех, обувной цех и пекарню.

В завершение встречи мажилисмены провели приём осуждённых по личным вопросам. Жалоб и заявлений на условия содержания от них не последовало, зато руководство УИС озвучило проблемные вопросы - отсутствие жилья для сотрудников учреждения, устарелость зданий и оборудования.