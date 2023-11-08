Мажилисмен предложил субсидировать покупающих в ипотеку жильё сельчан

Мажилисмен Нуржан Ашимбетов направил запрос от депутатов фракции "АMANAT" и Аграрного комитета и предложил внести изменения в Концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен напомнил, что для ещё в марте президент страны подписан Указ по возмещению 50% затрат при строительстве жилья, но до сих пор механизм не был запущен. Правительство не выделило для этого бюджет, а сами фермеры отмечают, что разработанные правила не учитывают их интересы. Аграриев никак не стимулирует к постоянному проживанию условие о том, что стоимость жилья для субсидирования должна быть не выше 100 тысяч тенге за квадратный метр или жилье будет арендным.

А у "Отбасы банка", выступающего оператором, нет заинтересованных заёмщиков, так как в сёлах нет нового качественного жилья.

Ашимбетов предложил предусмотреть механизм выплаты субсидий, 50% от стоимости приобретаемого жилья, - получателю ипотеки в качестве первоначального взноса.

"То есть, фермеры строят жилье, "Отбасы банк" заключает договор ипотеки с заинтересованными лицами, государство перечисляет на счёт банка субсидию. Таким образом, наш гражданин получает квартиру под ипотеку с 50% скидкой, а фермеру возмещаются затраты", - пояснил мажилисмен.

Депутат также представил расчёты. Если ежегодно в стране будет строится одна тысяча квартир, площадью 80 квадратных метров и стоимостью 300 тысяч тенге за "квадрат", потребуется 12 миллиардов тенге бюджетных средств.

Нуржан Ашимбетов также отметил, что программу можно привязать к инвестиционным проектам, обеспечивающим новые рабочие места с оплатой труда не менее 300 тысяч тенге, что позволит погашать ипотеку.