Мажилисмен поднял вопрос о неразумном использовании воды в Казахстане

По словам депутата Мажилиса Сергея Пономорёва, в Казахстане нет инструментов, которые бы мотивировали и заставляли бережно относиться к водным ресурсам, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат обратился с запросом, напомнив прогноз ООН, согласно которому в ближайшие 15 лет Казахстан испытает жесточайший дефицит воды. Он также отметил, что в стране отсутствуют эффективные экономические механизмы, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий.

"Несмотря на конкретное поручение Касым-Жомарт Кемелевича правительству по подготовке "Водного Кодекса" предварительный проект носит декларативный, рамочный характер и не содержит инструментов эффективного водопользования. Складывается впечатление что, правительство по вопросам воды находится в режиме спячки. Мы заявляем, Мажилису придётся всех разбудить", - сказал Сергей Пономорёв.

Он отметил, что депутаты обеспокоены, что весенние паводковые воды бездарно уходят в почву, потому что в стране потеряны все накопители.

"А, вспомните, ведь раньше многочисленные пруды и озёра использовались для полива и орошения. И даже народ там отдыхал и рыбу ловил. Ведь не случайно Глава государства в своем Послании поручил правительству решить вопрос накопления талой воды и снижения потерь при её передаче", - сказал депутат.

В качестве примера он привёл реку Рейн, которую европейцы выпивают пять раз, так как там работают высокотехнологичные очистные сооружения, а в Казахстане повторно используют только 3% воды.

Депутат отметил, что в Алматинскую ТЭЦ-2 заходит две трубы метрового диаметра с чистейшей горной водой, она обогревает горожан и затем сливается в канализацию. В промышленности всего 30% предприятий используют технологию оборотного водоснабжения. И так происходит везде, людям просто в голову не приходит, что вода не вечна.

По его словам, из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется как из бездонного ведра, бежит мимо разрушенных лотков, и ещё хуже ситуация на канале Каныша Сатпаева.

"При этом, по официальным данным, из-за дырявых каналов мы теряем ежегодно почти половину влаги. И лишь 14% орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий", - отметил мажилисмен.

Сергей Пономорёв отметил также, что острейший дефицит воды давно наблюдается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях. В частности в Мангистау, по его словам, ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров воды.

По словам депутата, Казахстан зависит от вод сопредельных государств более чем на 90%. К 2030 году приток сопредельных рек сократится на 11%. Это равно потере объёма озера Балхаш. Мажилисмен прогнозирует, что квоты соседних государств будут сокращаться, поскольку в этих странах растут население и объём потребления.

"Об отношении к воде в стране. Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня, чтобы побриться многие из нас, не закрывая кран, вылили её 50 литров. Это сто вот таких бутылочек. Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы - плати за каждый литр больше", - заявил мажилисмен.

Он также призвал неравнодушных граждан подключится к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды, а также предостерёг о том, что, если казахстанцы не перестанут жить одним днём и не займутся водосбережением, то оставят своих детей и внуков в безжизненной пустыне без воды.

В заключении мажилисмен предложил членам правительства доложить об эффективности водосбережения и что предпринимается в этом направлении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Также Пономорёв настаивает на скорейшей подготовке Водного Кодекса, конкретных механизмов водосбережения стимулирующих аграриев и промышленников к внедрению прогрессивных водосберегающих технологий, эффективному использованию паводковых вод.

Кроме того, он озвучил ещё одно предложение - к Минсельхозу. Оно касается разработки плана мероприятий по ускоренному внедрению в производство влагосберегающих технологий возделывания водозатратных сельскохозяйственных культур.