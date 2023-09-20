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Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем в области миграции

Сегодня, 16:08
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: BaigeNews.kz

Депутаты мажилиса парламента РК приняли законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон", передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение позволит создать правовую основу для сотрудничества между Китаем и Казахстаном в области миграции и противодействия двойному гражданству. Также в рамках него страны будут обмениваться информацией в области миграции.

"Ратификация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению двухстороннего сотрудничества между нашими странами. На основании изложенного Комитет считает возможным внести данный законопроект на обсуждение пленарного заседания Мажилиса Парламента РК", - говорится в заключении мажилиса.

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