Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем в области миграции

Депутаты мажилиса парламента РК приняли законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон", передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение позволит создать правовую основу для сотрудничества между Китаем и Казахстаном в области миграции и противодействия двойному гражданству. Также в рамках него страны будут обмениваться информацией в области миграции.