Мажилис принял в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса
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На пленарном заседании Мажилиса Парламента палата приняла в работу законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Законопроекты разработаны по инициативе депутатов Парламента в рамках поручения главы государства о законодательном ограничении азартных игр.
Мажилисмен Асхан Аймагамбетов назвал основные новеллы законов:
- норма о запрете размещения и распространения рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, билбордах, средствах массовой информации, автомобилях;
- рекламу в другом месте рекомендуется ограничить;
- запрет на участие в азартных играх для граждан, состоящих в Едином реестре должников;
- запретить и заблокировать интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;
- введение административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства организаторами игорного бизнеса.
"Принятие законопроектов направлено на прекращение привлечения граждан к участию в азартных играх и пари. Комитет по социально-культурному развитию готов принять на работу данные законопроекты и подготовить по ним заключение", - отметил Аймагамбетов.
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