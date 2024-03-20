Мажилис принял в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса

На пленарном заседании Мажилиса Парламента палата приняла в работу законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

​Законопроекты разработаны по инициативе депутатов Парламента в рамках поручения главы государства о законодательном ограничении азартных игр.

Мажилисмен Асхан Аймагамбетов назвал основные новеллы законов:

- норма о запрете размещения и распространения рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, билбордах, средствах массовой информации, автомобилях;

- рекламу в другом месте рекомендуется ограничить;

- запрет на участие в азартных играх для граждан, состоящих в Едином реестре должников;

- запретить и заблокировать интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;

- введение административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства организаторами игорного бизнеса.