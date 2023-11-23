Маулен Ашимбаев усомнился в эффективности использования средств Нацфонда
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев, усомнился в эффективности использования средств Нацфонда. Он отметил, что не ясно, каким образом даётся оценка процедурам и проработанности проектов Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.
"Если Самрук-Казына выпустила бы облигации и отдала их в рынок, рынок бы сам оценил, насколько они целесообразны и привлекательны. То есть рынок будет требовать все расчёты целесообразности, не завышена ли цена, все ли проработано и так далее. Здесь мы видим механизм, когда Самрук-Казына выпускает облигации, Нацфонд покупает, и какие-то процедуры могут проводиться упрощенно. Кто даёт оценку процедурам и проработанности этих проектов? Дошли ли руки у Высшей аудиторской палаты до этого вопроса, то есть вопрос о процедурах", - спросил Ашимбаев.
По его мнению, при приобретении таких бумаг за счёт Нацфонда парламент должен был проинформировать. Спикер Сената возмутился, что этого сделано не было.
Далее он акцентировал внимание на вопросах субсидирования процентной ставки.
"Если субсидировать процентную ставку, и эти убытки берёт на себя Нацфонд, мы тогда входим в противоречие с Концепцией Нацфонда и с теми задачами, которые он должен выполнять с точки зрения поддержки детей и так далее. Это второй аспект. Третий аспект в этой ситуации - это отчетность. В концепции использования средств Нацфонда предусмотрена возможность финансирования и покупку облигаций Самрук-Казына, но предусмотрен и отчёт правительства в Парламенте в рамках отчёта за бюджет предыдущего года. Мы посмотрели отчёт по бюджету прошлого года и там не увидели информацию об этой части использования средств Нацфонда. Информация отсутствует. Таким образом, есть проблемы по отчётности использования этих средств", – резюмировал Маулен Ашимбаев и предупредил членов Кабмина, что они должны быть готовы отчитаться за эти покупки перед депутатами.
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