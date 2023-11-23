Спикер Сената Маулен Ашимбаев, усомнился в эффективности использования средств Нацфонда. Он отметил, что не ясно, каким образом даётся оценка процедурам и проработанности проектов Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

"Если Самрук-Казына выпустила бы облигации и отдала их в рынок, рынок бы сам оценил, насколько они целесообразны и привлекательны. То есть рынок будет требовать все расчёты целесообразности, не завышена ли цена, все ли проработано и так далее. Здесь мы видим механизм, когда Самрук-Казына выпускает облигации, Нацфонд покупает, и какие-то процедуры могут проводиться упрощенно. Кто даёт оценку процедурам и проработанности этих проектов? Дошли ли руки у Высшей аудиторской палаты до этого вопроса, то есть вопрос о процедурах", - спросил Ашимбаев.

По его мнению, при приобретении таких бумаг за счёт Нацфонда парламент должен был проинформировать. Спикер Сената возмутился, что этого сделано не было.

Далее он акцентировал внимание на вопросах субсидирования процентной ставки.