97 млрд тенге потеряли казахстанцы из-за действий мошенников

По итогам одиннадцати месяцев 2023 года сумма ущерба, причинённого мошенниками, составила 96,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

"За 11 месяцев 2023 года в Едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировали 40,8 тыс. уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" — на 1,6% больше, чем годом ранее. Почти половина всех подобных правонарушений пришлась на интернет-мошенничество - 19,9 тысяч случаев", - пишет издание.

В целом, на мошенничестве попались 6 тысяч человек.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" было зарегистрировано в Алматы, Астане и Карагандинской области.