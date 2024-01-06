Мать и отчима подозревают в похищении 14-летней девочки в Талдыкоргане

Полиция Талдыкоргана расследует исчезновение девочки-подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетысу.

О пропаже школьницы стало известно 28 декабря. В полицию обратилось руководство одной из школ Талдыкоргана. Выяснилось, что девочка несколько месяцев не посещала школу. Тревогу забила бабушка, которая живёт в России, рассказав, что не знает, где сейчас девочка. Родители заявили, что перевели дочь в другую школу, но и там ребёнок не появлялся.

"По подозрению в исчезновении 14-летней девочки задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим. Доводы подозреваемых о недозволенных методах следствия не подтверждаются. С первых дней им обеспечен доступ адвокатов, участвующие в следственных действиях. Расследование продолжается и находится на особом контроле МВД", — сообщил заместитель начальника департамента полиции области Жетысу Руслан Чарапиев.