Мать и двое детей госпитализировали после ДТП в Шымкенте
Сегодня, 19:27
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Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
128Фото: polisia.kz
Женщину с грудным ребёнком госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
По словам очевидца аварии, водитель BMW двигался по улице Сыпырган Ата в сторону Тамерлановского шоссе. Автомобиль ехал на большой скорости.
Не справившись с управлением, водитель врезался в столб и, переехав через разделительный бордюр, вылетел на встречную полосу движения, протаранив Chevrolet Cobalt.
Пятилетнюю девочку, её маму и грудного ребёнка госпитализировали.
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