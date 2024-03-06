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Мать и двое детей госпитализировали после ДТП в Шымкенте

Сегодня, 19:27
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polisia.kz Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27
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Фото: polisia.kz

Женщину с грудным ребёнком госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам очевидца аварии, водитель BMW двигался по улице Сыпырган Ата в сторону Тамерлановского шоссе. Автомобиль ехал на большой скорости. 

Не справившись с управлением, водитель врезался в столб и, переехав через разделительный бордюр, вылетел на встречную полосу движения, протаранив Chevrolet Cobalt.

Пятилетнюю девочку, её маму и грудного ребёнка госпитализировали.

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