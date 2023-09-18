Mastercard выбрала Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе

Глава государства поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платёжных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона.

Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведёт свою деятельность.

Президент также проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.

Кроме того, совместно с Национальным банком Казахстана ведётся работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов "Цифровой тенге", "Система мгновенных платежей" и Open Banking.

Эти и другие инициативы отражены в Рамочном соглашении Digital Country Partnership (DCP), подписанным между министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard в ходе рабочего визита президента в Нью-Йорк.

Mastercard – ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая в единой платёжной системе свыше 2,3 миллиарда держателей счетов в 210 странах мира. Компания обладает рыночной капитализацией свыше 390 миллиардов долларов и входит в топ-10 самых ценных брендов в мире.