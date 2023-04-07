Массовый мор пчёл произошёл в Туркестанской области

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Пчеловоды Шардаринского района Туркестанской области терпят многомиллионные убытки из-за возможной обработки земель от клещей. В регионе зафиксирован массовый мор насекомых. Теперь пасеки усеяны мёртвыми медоносами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Пчеловоды винят во всём санврачей. Якобы они стали проводить обработку территорий от клещей в самый разгар цветения, не предупредив об этом пчеловодческие хозяйства.

"Нас никак не предупредили, мы бы закрыли пчёл, а они решили потравить клещей", — рассказал один из пчеловодов.

Ущерб от гибели пчёл исчисляется миллионами. У многих это был единственный источник дохода. Пчеловоды говорят, они не знаю что делать дальше.

"Местный СЭС дал объявление в газету, которая вышла в тираж только 31 марта, а обработку они провели 27 марта. Половина медоносных пчёл в Шардаре погибли в течение двух дней", — рассказывает владелец пасеки.

Санврачи говорят, что в регионе действительно проводилась обработка от клещей, чтобы предупредить случаи конго-крымской геморрагической лихорадки. По их словам, они уведомили местную администрацию в письменном виде за неделю до дезинфекции.

"По городу Шардаре в охранной зоне населённых пунктов, предоставленной нам по данному плану, нет кустарниковой зоны. Только равнинная степь. Мы распыляли раствор на открытом воздухе. Пчела не может приземлиться там, ведь там нет деревьев", — пояснила заместитель директора филиала центра дезинфекции по Туркестанской области Сауле Сапарова.

По словам санврачей, пчёлы могли погибнуть по другим причинам. Мёртвых насекомых отправили на специальную экспертизу.

"Когда мы ещё не проводили дезинсекцию, к нам поступили сообщения о гибели пчёл. Возможно, это какая-то болезнь, может это эпидемия. Поэтому следует изучить вопрос и найти точную причину. Говорить, что это точно от дезинфекции сейчас нельзя", — резюмировал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Бактыораз Елемесов.

Тем временем ущерб только трёх хозяйств составил около 10 миллионов тенге. Поэтому сейчас пчеловоды готовят заявление в прокуратуру и планируют добиваться возмещения ущерба.