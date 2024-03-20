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Массовые нарушения в детсадах выявили в Актобе

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Члены общественного совета выявили массовые нарушения в детских садах Актобе. Результаты мониторинга они озвучили в присутствии главы региона Асхата Шахарова, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель областного общественного совета Таттыгуль Талаева рассказала, что проверялись условия содержания детей, организация питания и содержание учебно-воспитательной работы. Особое внимание уделили частным садам, работающим по госзаказу.

Всего мониторингу подверглись 216 дошкольных учреждений. В ходе проверок у общественников возникли претензии к качеству питания малышей, отсутствию условий содержания мылашей в группах, отсутствию игровой площади во дворах дошкольных учреждений и многому другому.

Члены общественного совета рекомендовали руководству областного управления образования проверить все дошкольные учреждения, работающие по госзаказу, на предмет качества предоставления услуг, а также кадровый состав частных детсадов. 

"С предложением проверить все детские сады я обратился к членам общественного совета, и теперь вижу, что не зря. В рамках госзаказа из бюджета частным дошкольным организациям выделяется 26 миллиардов тенге. Следует пересмотреть заключённые договоры с каждым учреждением. Отдавая ребёнка в детсад родители должны быть спокойны за него, а дети должны находиться в комфортных условиях и в безопасности. Беря госзаказ, предприниматель должен сперва качественно отработать эти средства, и только потом считать заработанное. На деле же получается, что бизнес просто зарабатывает на детях, не заботясь о них. Совместно с прокурором области этот вопрос мы доведём до конца", - сказал аким области, обязав руководство Управления образования и санитарно-эпидемиологической службы проводить регулярные проверки в дошкольных учреждениях.

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