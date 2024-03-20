Массовые нарушения в детсадах выявили в Актобе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Члены общественного совета выявили массовые нарушения в детских садах Актобе. Результаты мониторинга они озвучили в присутствии главы региона Асхата Шахарова, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель областного общественного совета Таттыгуль Талаева рассказала, что проверялись условия содержания детей, организация питания и содержание учебно-воспитательной работы. Особое внимание уделили частным садам, работающим по госзаказу.
Всего мониторингу подверглись 216 дошкольных учреждений. В ходе проверок у общественников возникли претензии к качеству питания малышей, отсутствию условий содержания мылашей в группах, отсутствию игровой площади во дворах дошкольных учреждений и многому другому.
Члены общественного совета рекомендовали руководству областного управления образования проверить все дошкольные учреждения, работающие по госзаказу, на предмет качества предоставления услуг, а также кадровый состав частных детсадов.
"С предложением проверить все детские сады я обратился к членам общественного совета, и теперь вижу, что не зря. В рамках госзаказа из бюджета частным дошкольным организациям выделяется 26 миллиардов тенге. Следует пересмотреть заключённые договоры с каждым учреждением. Отдавая ребёнка в детсад родители должны быть спокойны за него, а дети должны находиться в комфортных условиях и в безопасности. Беря госзаказ, предприниматель должен сперва качественно отработать эти средства, и только потом считать заработанное. На деле же получается, что бизнес просто зарабатывает на детях, не заботясь о них. Совместно с прокурором области этот вопрос мы доведём до конца", - сказал аким области, обязав руководство Управления образования и санитарно-эпидемиологической службы проводить регулярные проверки в дошкольных учреждениях.
Самое читаемое
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане
- Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза
- Как будущая ТЭЦ за 750 млн долларов изменит жизнь жителей Кокшетау
- Около 1000 вывесок демонтировали в Астане
- Отёк мозга и задержка развития: столичный врач предупредила казахстанцев о заразной болезни