Массовые нарушения в детсадах выявили в Актобе

Члены общественного совета выявили массовые нарушения в детских садах Актобе. Результаты мониторинга они озвучили в присутствии главы региона Асхата Шахарова, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель областного общественного совета Таттыгуль Талаева рассказала, что проверялись условия содержания детей, организация питания и содержание учебно-воспитательной работы. Особое внимание уделили частным садам, работающим по госзаказу.

Всего мониторингу подверглись 216 дошкольных учреждений. В ходе проверок у общественников возникли претензии к качеству питания малышей, отсутствию условий содержания мылашей в группах, отсутствию игровой площади во дворах дошкольных учреждений и многому другому.

Члены общественного совета рекомендовали руководству областного управления образования проверить все дошкольные учреждения, работающие по госзаказу, на предмет качества предоставления услуг, а также кадровый состав частных детсадов.