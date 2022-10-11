Массовую драку устроили подростки у вокзала в Мангистауской области

Несовершеннолетние устроили массовую драку в селе Шетпе Мангистауской области. Инцидент попал на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, ролик снят 8 октября около 22:00 часов рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе.

"Установлены личности 18 подростков в возрасте 16-17 лет, которые вместе с родителями были доставлены в отдел полиции. Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК. Также с каждым из них проведена профилактическая беседа", - уточнили в ДП.

Жалоб и заявлений от пострадавших в полицию не поступало.