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Массовую драку устроили подростки у вокзала в Мангистауской области Сегодня, 16:24
329

Массовую драку устроили подростки у вокзала в Мангистауской области

Несовершеннолетние устроили массовую драку в селе Шетпе Мангистауской области. Инцидент попал на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, ролик снят 8 октября около 22:00 часов рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе. 

"Установлены личности 18 подростков в возрасте 16-17 лет, которые вместе с родителями были доставлены в отдел полиции. Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК. Также с каждым из них проведена профилактическая беседа", - уточнили в ДП.

Жалоб и заявлений от пострадавших в полицию не поступало.

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#драка #подросток #Мангистауская область
Журналист
Сегодня, 16:24
329
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