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Сегодня, 02:23
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Массовую драку учащихся в Алматы прокомментировали в полиции

Полиция прокомментировала массовую драку учащихся в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Очевидцы сняли драку на видео и опубликовали его в соцсетях .

 
 
 
 
 
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Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

По данным полиции Алматы, 22 октября на пульт 102 поступило сообщение о драке между молодыми людьми на пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла. 

"Первыми на тревожный сигнал отреагировали экипажи патрульной полиции. Ими была пресечена драка. В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошёл между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство). Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - информировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

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#драка #студенты #Алматы #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:23
140
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