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Массовую драку учащихся в Алматы прокомментировали в полиции
Полиция прокомментировала массовую драку учащихся в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Очевидцы сняли драку на видео и опубликовали его в соцсетях .
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По данным полиции Алматы, 22 октября на пульт 102 поступило сообщение о драке между молодыми людьми на пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла.
"Первыми на тревожный сигнал отреагировали экипажи патрульной полиции. Ими была пресечена драка. В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошёл между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство). Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - информировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
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