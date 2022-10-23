Массовую драку учащихся в Алматы прокомментировали в полиции

Полиция прокомментировала массовую драку учащихся в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Очевидцы сняли драку на видео и опубликовали его в соцсетях .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

По данным полиции Алматы, 22 октября на пульт 102 поступило сообщение о драке между молодыми людьми на пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла.

"Первыми на тревожный сигнал отреагировали экипажи патрульной полиции. Ими была пресечена драка. В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошёл между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство). Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - информировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.