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Массовое строительство жилья началось в Турции после землетрясения
В пострадавших от разрушительных землетрясений провинциях Турции началось строительство жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".
Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что в 11 провинциях планируется построить 46 300 единиц жилья. По его словам, потерявшие из-за землетрясений крышу над головой жители юга и юго-востока страны будут обеспечены жильём в течение одного года.
На первом этапе масштабного строительства будет возведено 17 902 единицы жилья, 7 353 из которых построят в эпицентре бедствия - провинции Кахраманмараш.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших превысило 50 тыс. человек.
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