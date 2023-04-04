Массовое отравление школьников произошло в Кызылординской области

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В Кызылординской области 25 учащихся сельской школы получили пищевое отравление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ratel.kz.

21 школьник был госпитализирован, остальные дети находились под медицинским наблюдением в амбулаторных условиях. Все пострадавшие связывают отравление с завтраком в школьной столовой. По факту отравления начата проверка.

Инцидент произошёл 29 марта в ауле Каукей Казалинского района. По информации областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, все пострадавшие - учащиеся 1-5 классов средней школы №225 этого района. Всем им поставлен диагноз "Пищевая токсикоинфекция".