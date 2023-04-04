- В WhatsApp появится функция блокировки чата при помощи отпечатка пальца 05:05 34
- Массовое отравление школьников произошло в Кызылординской области 04:29 155
- Алматы два года будет культурной и туристской столицей ШОС 03:08 258
- В Академии госуправления объявили набор на 2023 год 02:19 304
- В Гааге cудят бывшего президента Косова 01:41 328
- За гибель работников "Батыс су арнасы" осуждён начальник участка 00:56 331
- Предельные розничные цены на ГСМ повысят в Казахстане с 12 апреля 00:17 352
- 15 квартир незаконно выдали в Экибастузе 03.04.2023 328
- Казахстанцы квалифицировались на чемпионат мира по настольному теннису 03.04.2023 378
- В пять раз выросло число заболевших гепатитом в Карагандинской области 03.04.2023 439
- Центр для детей с расстройством аутистического спектра открыли в Шымкенте 03.04.2023 544
- Пьяный водитель управлял автобусом в Актобе 03.04.2023 378
- Акиматы районов Алматы станут более самостоятельными 03.04.2023 357
- Когда паспорта для детей станут дешевле в Казахстане 03.04.2023 430
- Мопедист сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы 03.04.2023 498
- Повышение цен на бензин и дизтопливо: эксперт прокомментировал изменения 03.04.2023 435
- Как научить ребёнка разговаривать на казахском, рассказали эксперты 03.04.2023 589
- Футбольные ворота упали на мальчика в Караганде 03.04.2023 422
- Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у жителя Кызылординской области 03.04.2023 405
- Сейсмологи ответили, какова вероятность 7-балльного землетрясения в Алматы 03.04.2023 610
- Ордер на арест Путина: почему Казахстан не ратифицировал Римский статут 03.04.2023 855
- Кудебаев через официально действующие пункты пропуска границу не пересекал - КНБ РК 03.04.2023 509
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 466
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 585
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 515
- Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие - МИД о ситуации в Украине 03.04.2023 472
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 555
- Почему красят дизтопливо для фермеров, объяснили в Минэнерго 03.04.2023 432
- Бизнес на солярке: кыргызстанцы не скрывают, что торгуют у дороги топливом из Казахстана 03.04.2023 452
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 425
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 541
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 464
- Низкие цены, или как Казахстан "кормит" экономики других стран дешевым топливом 03.04.2023 433
- Вращающееся ограждение установили на трассе "Екатеринбург-Алматы" 03.04.2023 483
- Секс-притоны приносили доход организаторам до миллиона тенге в Астане 03.04.2023 851
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 2,7 млн тенге 03.04.2023 455
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 389
- Регистрировать браки будут в ЦОНах с 1 июля в Казахстане 03.04.2023 544
- Запрет на рыбную ловлю временно вводится в Казахстане 03.04.2023 563
- Девушку продали в сексуальное рабство в Петропавловске 03.04.2023 689
- Койшыбаев сохранил пост вице-премьера – главы аппарата кабмина 03.04.2023 426
- Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 миллиона тенге за плохое качество услуг пассажирам 03.04.2023 401
- Жительница Жетысуской области заставляла школьниц заниматься проституцией 03.04.2023 556
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 595
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 496
- Крупный канал поставки "синтетики" ликвидировали в столице 03.04.2023 503
- Сборная Казахстана сотворила историю на международном турнире 03.04.2023 810
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 8848
- Шымкентцы заставляли инвалида-колясочника попрошайничать в Актобе 03.04.2023 438
- Назван регион Казахстана с самой высокой инфляцией 03.04.2023 485
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 833
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 881
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 543
- Где в Алматы появятся новые пункты полиции 03.04.2023 502
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 789
- Марат Ахметжанов переназначен главой МВД 03.04.2023 480
- Утверждены ставки по депозитам на май 03.04.2023 462
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 804
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 525
- Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осуждён за контрабанду криптовалютного оборудования 03.04.2023 458
- Казахстанских работодателей обяжут трудоустраивать людей с инвалидностью 03.04.2023 692
- Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом 03.04.2023 598
- Преступная группа реализовывала угнанные машины из РФ 03.04.2023 685
- Более 94 тысяч семей-получателей АСП вышли из состояния бедности 03.04.2023 542
- Жителям шести городов Казахстана советуют сократить время прогулок 03.04.2023 566
- Казахстанская гимнастка стала призёром Кубка мира 03.04.2023 700
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается 03.04.2023 603
- Лже-террорист "заминировал" школу в Темиртау 03.04.2023 750
- Власти Саудовской Аравии призвали паломников не привозить большие суммы наличных денег 03.04.2023 673
- Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые 03.04.2023 968
- В Узбекистане чиновники совращали детдомовских девочек 03.04.2023 2206
- Майк Тайсон помешал Елене Рыбакиной в финале турнира в Майами 03.04.2023 3607
- Судоисполнитель потеряла работу из-за мата в адрес коллеги 03.04.2023 741
- Сборная Казахстана по тяжелой атлетике стала первой на чемпионате мира 03.04.2023 840
- Атырау накрыл смог и запах гари 03.04.2023 627
- Умер известный композитор и обладатель "Оскара" Рюити Сакамото 03.04.2023 578
- Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции 03.04.2023 699
- Двух девушек сбили на пешеходном переходе в Актау 02.04.2023 626
- В Павлодаре для борьбы с комарами оцифруют Иртыш 02.04.2023 910
- Дочь американского миллиардера отреагировала на заявление Рыбакиной 02.04.2023 2332
Сегодня, 04:29
158
158Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Массовое отравление школьников произошло в Кызылординской области
В Кызылординской области 25 учащихся сельской школы получили пищевое отравление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ratel.kz.
21 школьник был госпитализирован, остальные дети находились под медицинским наблюдением в амбулаторных условиях. Все пострадавшие связывают отравление с завтраком в школьной столовой. По факту отравления начата проверка.
Инцидент произошёл 29 марта в ауле Каукей Казалинского района. По информации областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, все пострадавшие - учащиеся 1-5 классов средней школы №225 этого района. Всем им поставлен диагноз "Пищевая токсикоинфекция".
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 593
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 8752
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 876
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 540
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 799
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 522
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1144
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 8675
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 14578
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1436
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 927
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14254
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1748
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1143
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12262
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 999
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1498
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1195
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1447
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1250
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1924
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1176
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2950
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6620
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1124
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19051
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1048
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1211
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1215
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3548
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21289
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5802
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1640
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1105
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1072
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7399
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1487
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14768
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1316
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1367
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1389
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2913
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4402
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10365
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4589
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2129
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1592
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2868
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8009
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2268
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1754
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17329
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1966
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2209
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2117
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5608
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1866
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1938
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1952
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1864
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6598
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1939
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2269
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2153
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 2006
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 2027
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2359
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 9007
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 3046
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4482
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3848
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9396
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2308
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2325
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2230
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5700
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 2143
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7949
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4464
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2796
-
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 464
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 583
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 509
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 553
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 421
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 538
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 462
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 387
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 494
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 824
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 785
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 746
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 862
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1045
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 824
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 945
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1116
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1116
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1030
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 968
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1137
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1128
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1338
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1378
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1196
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1198
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1385
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2153
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1223
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1511
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1565
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1760
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1563
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2435
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2134
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1957
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1955
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2286
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2239
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1923
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2497
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2109
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3673
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2565
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2398
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2421
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7343
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2577
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2674
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2667
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3030
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2579
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3394
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2970
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2967
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3542
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3206
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2977
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3725
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3622
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3532
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3383
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4185
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4470
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3978
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4891
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4689
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4145
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4742
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4896
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4169
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5232
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 5091
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4978
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5539
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4423
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4777
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4878
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5343
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5280