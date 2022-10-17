open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Массовая драка футбольных фанатов "Тобола" и "Актобе" попала на видео
exk.kz Сегодня, 09:27
46
Фото: exk.kz

Массовая драка футбольных фанатов "Тобола" и "Актобе" попала на видео

На видео, которое распространяется в соцсетях, виден дым. Пользователи сети предполагают, что фанаты бросали дымовые шашки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Экспресс К.

Костанайские же фанаты рассуждают о причине массовой драки: гости из Актобе вели себя вызывающе, из-за этого вспыхнул конфликт. Другие предполагают, что причиной стычки между фанатами послужил сам матч между "Тоболом" и "Актобе", который завершился победой костанайской команды с минимальным счётом — 1:0. Некоторые болельщики увидели в действиях судьи матча грубые ошибки.

Пресс-служба ДП Костанайской области инцидент пока не прокомментировала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#беспорядки #драка #футбол
Сегодня, 09:27
46
Поделитесь:
Наверх