Массовая драка футбольных фанатов "Тобола" и "Актобе" попала на видео

Фото: exk.kz

На видео, которое распространяется в соцсетях, виден дым. Пользователи сети предполагают, что фанаты бросали дымовые шашки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Экспресс К.

Костанайские же фанаты рассуждают о причине массовой драки: гости из Актобе вели себя вызывающе, из-за этого вспыхнул конфликт. Другие предполагают, что причиной стычки между фанатами послужил сам матч между "Тоболом" и "Актобе", который завершился победой костанайской команды с минимальным счётом — 1:0. Некоторые болельщики увидели в действиях судьи матча грубые ошибки.

Пресс-служба ДП Костанайской области инцидент пока не прокомментировала.