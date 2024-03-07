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Машины конфисковали у должников по алиментам в Астане

Сегодня, 16:44
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Минюст Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: Минюст

Четыре авто конфисковали у отцов, не платящих алименты в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники департамента юстиции, региональной палаты частных судебных исполнителей и департамента полиции провели рейды "Должник".

"Приняты меры по выявлению транспортных средств граждан, имеющих задолженность по алиментам. На штрафстоянку водворены четыре авто астанчан, имеющих задолженность на суммы 857 160 тенге, 1 518 626 тенге, 2 483 773 тенге и 2 943 979 тенге. Частными судебными исполнителями проводятся работы по оценке машин и выставлению их на торги", - сообщили в Минюсте.

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