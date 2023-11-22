Машинистка погибла на фабрике "Казахмыса" в Жезказгане
Сегодня, 20:35
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Сегодня, 20:35Сегодня, 20:35
261Фото: pxhere.com
Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на Жезказганской обогатительной фабрике №2 компании "Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz.
"В результате зажатия механизмом конвейера машинистка 1980 года рождения получила травму, несовместимую с жизнью. Скорая помощь констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе "Казахмыса".
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
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