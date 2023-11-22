  • 22 Ноября, 22:02
  • BAIGENEWS

Машинистка погибла на фабрике "Казахмыса" в Жезказгане

Сегодня, 20:35
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:35
Сегодня, 20:35
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Фото: pxhere.com

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на Жезказганской обогатительной фабрике №2 компании "Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz.

"В результате зажатия механизмом конвейера машинистка 1980 года рождения получила травму, несовместимую с жизнью. Скорая помощь констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе "Казахмыса".

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

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