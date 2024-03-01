Машина загорелась на ходу в Алматы

ЧП произошло в микрорайоне Аккент в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В 17:33 на дороге под автомобильным мостом в легковой машине произошло загорание багажника с переходом в салон. В 17:53 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС города.