Машина загорелась на ходу в Алматы
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
147Фото: t.me/kris_p_almaty_official
ЧП произошло в микрорайоне Аккент в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"В 17:33 на дороге под автомобильным мостом в легковой машине произошло загорание багажника с переходом в салон. В 17:53 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС города.
Жертв и пострадавших нет.
На вызов выезжали семь человек и одна единица техники ДЧС.
Фото: t.me/kris_p_almaty_official
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