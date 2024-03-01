  • 1 Марта, 20:17
  • BAIGENEWS

Машина загорелась на ходу в Алматы

Сегодня, 18:45
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t.me/kris_p_almaty_official Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: t.me/kris_p_almaty_official

ЧП произошло в микрорайоне Аккент в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В 17:33 на дороге под автомобильным мостом в легковой машине произошло загорание багажника с переходом в салон. В 17:53 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС города.

Жертв и пострадавших нет.

На вызов выезжали семь человек и одна единица техники ДЧС.

Фото: t.me/kris_p_almaty_official

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