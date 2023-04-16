Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

16-летняя жительница Петропавловска пострадала в ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"15 апреля по улице Кизатова 35-летний водитель маршрутного автобуса Yutong допустил наезд на девочку-подростка, которая перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Для оказания медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшая с различными травмами доставлена в одно из медучреждений города", — рассказали в полиции.

Автобус водворен на специализированную стоянку. Как показало медицинское освидетельствование, водитель в момент инцидента был трезв.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП и собирает материал для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения.