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Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске
16-летняя жительница Петропавловска пострадала в ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"15 апреля по улице Кизатова 35-летний водитель маршрутного автобуса Yutong допустил наезд на девочку-подростка, которая перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Для оказания медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшая с различными травмами доставлена в одно из медучреждений города", — рассказали в полиции.
Автобус водворен на специализированную стоянку. Как показало медицинское освидетельствование, водитель в момент инцидента был трезв.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП и собирает материал для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения.
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