Маркировка всех лекарственных средств стартует в Казахстане в июле

С 1 июля в Казахстане стартует маркировка всех лекарственных средств. Для чего это нужно, объяснили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году постановлением правительства внесено изменение в перечень товаров, подлежащих маркировке, которое предусматривает, что все лекарственные средства с 1 июля 2024 года подлежат обязательной маркировке.

Маркировка и прослеживаемость внедряются для повышения эффективности фармаконадзора и контроля качества препаратов, мониторинга жизненного цикла лекарств с этапа производства до конечного потребителя, противодействия незаконному обороту, в том числе фальсифицированной продукции. Механизм окажет содействие в рациональном использовании и планировании закупа лекарственных средств, а также в выстраивании полноценного и достоверного лекарственного обеспечения, ориентированного на пациента.

В систему маркировки включены все участники оборота лекарств. Интегрируются необходимые информационные системы от входа на таможне и до выдачи конечному получателю.

"Результат этого проекта будет заключаться в пресечении незаконного оборота лекарственных средств, в том числе в рамках ГОБМП и ОСМС, что, несомненно, положительно отразится на безопасности наших граждан. Маркировка также обеспечит контроль цен. Местными исполнительными органами и медицинскими организациями проводится работа по закупу необходимого оборудования для считывания кодов маркировки и интеграции информационных систем", - отметил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлан Искаков.

Для работы в системе маркировки и прослеживаемости лекарственных средств аптечным организациям необходимо наличие контрольно-кассовой машины и 2D-сканера, средняя стоимость которого варьируется от 13 до 185 тысяч тенге в зависимости от мощности.

На сегодня оснащены оборудованием 3 377 аптек и аптечных пунктов, 122 склада.

Нанесение кодов маркировки будет осуществляться производителями лекарств.