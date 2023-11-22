Марафон полезных привычек запустила молодёжь в Казахстане

В соцсетях стартовала акция под названием "Мои полезные привычки". Активисты молодёжного крыла "Жастар Рухы" при партии AMANAT призвали общество к позитивным изменениям, передаёт BaigeNews.kz.

Зампредседателя молодёжного крыла Акерке Искандерова на своей странице в Instagram обратилась с призывом бережно обращаться к окружающему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aqerke Iskanderova (@akerke.iskanderova)

"Ваше будущее зависит от ваших привычек. Давайте представим, насколько изменится наше общество, если внедрять в него нетерпимость к правонарушениям, как к мелким, так и крупным. Считаю, что это станет самой полезной привычкой для создания безопасного общества. Если каждый из нас будет доносить мусор до урны, не будет рисовать на остановках, в подъездах и лифтах, будет соблюдать правила дорожного движения, не будет гулять по велосипедной дороге, будет обращать внимание на сигналы со стороны со своих близких о бытовом насилии или буллинге, будет защищать животных и не будет плевать на улицах, то мы сможем избежать множества проблем. Всё начинается с малого", - написала Акерке Искандерова.

Активисты запустили онлайн акцию в соцсетях "Мои полезные привычки".

"Давайте мотивировать друг друга только на хорошее! Потому что только действия могут принести результаты!" - призвала зампредседателя молодёжного крыла "Жастар Рухы".

К акции присоединилась молодёжь из 20 регионов Казахстана, которая активно пишет посты о своих полезных привычках.

В рамках акции активисты провели социальный эксперимент среди жителей столицы, предложив им выбрать полезную привычку на месяц в виде челленджа. Своими результатами горожане могут делиться в социальных сетях с помощью специального "трекера привычек".