"Мама вела себя подозрительно": волонтеры рассказали о поисках семилетней Миланы

По словам павлодарских волонтеров, несмотря на то, что поисками Миланы Давыдовой занимались без остановки, их не покидали подозрения в том, что девочка не просто ушла из дома. Радиус, в котором проводили обход территории, достиг 25 километров. Ухудшилась ситуация с погодой каждый час и многие уже теряли надежду на то, что ребенка найдут живым. А спустя трое суток стало известно, что тело школьницы было в двухстах метрах от ее дома, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Напомним, сообщение о пропаже семилетней Миланы Давыдовой поступило 17 ноября. На поиски сразу бросились полицейские, волонтеры, а к воскресенью желающих помочь уже было более 500 человек. В буквальном смысле прочесывали каждый сантиметр степи и окрестностей отделения села Бескауга.

"Первая версия была, что девочка пошла в степь и просто заблудилась. Сразу же наши волонтеры из Экибастуза, у нас там есть филиал, выехали на ее поиски. Естественно там были правоохранительные органы, МЧС, на тот момент уже было много людей и все они ходили по степям. Кричали по имени, просвечивали фонариками, все что могли, но, к сожалению, это не дало результата. Уже на утро мы объявили экстренный сбор, выехали сами из Павлодара. Приехав туда, мы сначала проехали в дом, где проживала девочка. Переговорили с мамой. На первый взгляд нам показалась странной. Я честно говорю, на тот момент подумала, что она состоит на учете в ОПНД. Мама изначально вела себя подозрительно, потому что было такое равнодушие, что наша Самал, координатор по поиску в Экибастузе, она у нее спрашивает, что она чувствует, а она в ответ "Ничего страшного, она утром придет". У нас в городе пропадает ребенок мы все в шоке, а там степь", - говорит руководитель поискового отряда Vita Екатерина Кудрявцева.

По словам волонтеров, беда объединила многих. Приезжали люди из других поселков, городов. Даже ночью не переставали искать. Между тем, постепенно стала проясняться ситуация, параллельно с поисками версию с убийством отрабатывали оперативники.

"В этом отделении Бескауга домов 7-8, я знаю, что всего несколько семей, где есть дети. Тем более, надо было пристальное внимание на них обратить. Соседи изначально охарактеризовали семью Миланы нормально, положительно. Если честно, там и соседей много пьющих. Но благодаря нашим оперативникам, они, возможно, где-то что-то заподозрили и постепенно им начали давать уже другую характеристику, которая еще больше наводила на сомнения и они в принципе это дело довели до конца", - рассказала руководитель поискового отряда.

Милана Давыдова в семье, была не единственным ребенком. Есть еще старший брат и 4-летняя сестра. Отец работает в одном из крестьянских хозяйств скотником, и семья к нему приезжала на выходные.

"Поисково-спасательные мероприятия идут параллельно с оперативно-розыскными. Сотрудники по радиусу поисков максимально отрабатывают. У нас водолазы спускались, спасатели отрабатывали, откачивали. И еще радиус облета вертолета - одна часть, но бывают некоторые моменты, когда необходим обход пеший, чтобы детально картину составить. Поэтому пеший обход составлял больше времени, нужно было обойти большой объем территории. Поэтому были приглашены все желающие, наши подразделения, в том числе СОБР", - рассказал оперуполномоченный 5-го отдела управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Берик Абылденов.

По словам сотрудника, нашли девочку в итоге в двухстах метрах от дома. При этом, отделение Бескауга сильно захламлено. Здесь разбросаны сено, бочки, косилки, различный металл, зола, уголь. А потому визуально определить, что девочка рядом было сложно. Кстати, след не взяли даже поисковые собаки.

Полицейские и волонтеры говорят, факты поисков детей чаще всего завершаются благополучно. Шокирующий случай со школьницей из сельской зоны Экибастуза, большая редкость. Но в случае с детьми самый главный совет – сразу бить тревогу.

"Нужно сразу обращаться в полицию, даже если час прошел, два. Если вы понимаете, что у вас ребенок потерялся, не нужно ждать. Нужно позвонить в полицию, далее так как у нас связь, сотрудничество с правоохранительными органами, они скидывают нам. И такого нет, что полиция не принимает заявление. Сейчас вообще нет правила трех суток. Это я говорю и о взрослых, и о детях, но о детях тем более. Почему дети пропадают, помимо каких-то социальных проблем, я считаю, что просто они могут куда-то уехать или уйти в другие дворы. Обязательно нужно в школьную группу обращаться, если это школьники, подростки, потому что они могут быть у своих друзей", - посоветовала Екатерина Кудрявцева.

Причина невозможности выявить все проблемные семьи, считает волонтер, нехватка кадров в полиции, органах опеки, образования. Нужен обход каждого, посещение домов даже с виду благополучных семей, и только так можно получить полную картину происходящего в обществе.

Фото: поисковый отряд Vita.