Малыши спят среди тараканов: актаусцы жалуются на детский сад

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Закрыть детский сад требуют родители дошкольников в Актау. Правда, всего на несколько дней, чтобы в раз и навсегда вывести тараканов и другую неприятную живность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам родителей, дети приходят домой в укусах. Малыши же рассказывают, что насекомые буквально ползают по их подушкам.

В детсаду проводили санобработку и специалисты, и сотрудники своими силами, но прусаки крепко облюбовали группы и спальни. Терпение родителей лопнуло, когда малыши стали приходить с укусами.

Родители требуют закрыть учреждение на капитальную санобработку.

"Потому что ребенка кусает непонятно что. Это риск занесения домой. Я хочу, чтобы закрыли, потравят, через пять дней повторная обработка. Неделю мы отсидим дома, это спокойствие всего сада. Мне не хочется, чтобы мой ребенок спал среди тараканов", — говорит одна из мам.

Виктория Кушербаева утверждает: с первых дней в этом детском саду ребенок постоянно болеет. Мама связывает это с условиями, которые хороши для тараканов, но не для малышей.

"Это были прямо кишечные инфекции, его постоянно рвало. Постоянно температура 40. Два месяца постоянно непрекращающиеся болезни. Кроме того, ребенок приходил с садика и жаловался, что по подушке полз таракан", — отмечает женщина.

Руководство дошкольного учреждения проблему с тараканами не отрицает. Директор говорит, что за два месяца на посту не успела решить её.

На каникулы двести воспитанников решено не отправлять. Капитальную санобработку намерены провести в выходные дни.