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zakon.kz Сегодня, 09:15
234
Сегодня, 09:15
234
Фото: zakon.kz

Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на коммуналку

Этот механизм предусмотрен в рамках оказания государственной жилищной помощи.

Жилищная помощь выплачивается ежеквартально малообеспеченным, передаёт Baigenews.kz.

Главное условие - получатель должен иметь в собственности только одно жилье либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде. Помощь выплачивается, если уровень расходов на коммуналку превышает 10 процентов от среднего ежемесячного совокупного дохода.

При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10 процентов.

За последние четыре года помощь выплачена свыше 174 тысячам абонентов на общую сумму 5 миллиардов тенге.

В правительстве отметили, что в случае повышения тарифов на коммуналку будет увеличена и компенсация. Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.

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Сегодня, 09:15
234
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