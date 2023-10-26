Маленький мальчик умер в больнице Экибастуза: родные винят медсестру

Смерть полуторагодовалого мальчика расследуют в Экибастузе. Малыш скончался в местной больнице. Его родные считают, что причиной стала халатность медсестры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам матери ребёнка, в клинику они поступили с кашлем. Сын тяжело дышал. Тогда к ним подошла медик, вставила зонд, влила через трубку жидкость и закрыла малышу нос. После этого он задохнулся, уверяет женщина.

"У моего ребёнка не было температуры. Беспокоил только кашель. Нас с сыном положили в педиатрическое отделение. Врачей там не было. Только медсёстры встретили нас и сделали несколько уколов. Как только я пошла к врачу, медсестра вставила зонд, чтобы вычистить мокроту, вливая воду в желудок моего ребёнка. Теперь у нас есть подозрение, что зонд не попал в желудок, а закрыл полости лёгких и задушил ребёнка", - сказала жительница Экибастуза Дана Курмангалиева.

В Управлении здравоохранения сказали, что ребёнок был болезненным: родился с пневмонией, патологией сердца, ишемией головного мозга и бактериальным сепсисом. 5 октября мальчика госпитализировали в местную больницу, через семь часов он скончался. Специалисты проводят расследование.