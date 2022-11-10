Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей

В Сети распространяется видео, где ученик пятого класса беседует с акимом Сарыаркинского района Астаны Жусупом Жумагуловым, передает BaigeNews.kz. На записи мальчик говорит, что уже четвертый год является акимом своего класса в школе и рассказывает чиновнику, какие проблемы есть в его дворе. К примеру, школьник показал акиму сломанные качели.

К слову, видео изначально выложил сам Жусуп Жумагулов в своем Tik-Tok, затем оно распространилось в социальных сетях. Пользователей умилило то, с каким знанием дела и ответственностью юный герой ролика относится к своей должности. Чиновник похвалил школьника за старания и пообещал, что будет приводить его в пример другим детям. Выяснилось, что у юного акима даже есть свой заместитель.